Россия готова провести крупный международный турнир по футболу

Россия готова провести на своей территории крупный международный турнир по футболу. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Я могу рассуждать только с точки зрения футбольной составляющей. Мне кажется, что Россия абсолютно к этому готова. У нас одна из лучших футбольных инфраструктур в мире, одни из лучших стадионов. Они по-прежнему актуальны, суперсовременны, ничего более совершенного пока человечество не придумало», — заявил он.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

15 ноября сборная России проиграла команде Чили. Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 0:2. Счет в матче открыл Гонсало Тапия на 37-й минуте, второй гол чилийской команды оформил Бен Бреретон Диас на 76-й минуте.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1. Российская команда после матча с Чили завершила ноябрьский сбор, этот матч стал для подопечных Валерия Карпина последним в 2025 году.

Ранее сборная России потеряла позиции в рейтинге ФИФА.