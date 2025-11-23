Фигурист Галлямов жестко раскритиковал свою партнершу

Фигурист Галлямов Мишиной: вот и думай, хочешь ли ты дальше позориться

Фигурист Александр Галлямов раскритиковал свою партнершу Анастасию Мишину после сорванной поддержки в произвольной программе на этапе Гран-при России в Омске.

«Зачем мне ее делать? Я не знаю. Классно, правда? Вот и думай, хочешь ли ты дальше позориться», — сказал Галлямов.

На Гран-при России в Казани пара допустила аналогичную ошибку на этом же элементе.

23 ноября Петр Гуменник стал победителем этапа Гран-при России в Омске по фигурному катанию.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

