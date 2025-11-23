На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Определился победитель этапа Гран-при России в Омске по фигурному катанию

Фигурист Гуменник уверенно выиграл этап Гран-при России в Омске
Александр Вильф/РИА Новости

Фигурист Петр Гуменник стал победителем этапа Гран-при России в Омске по фигурному катанию.

Фигурист набрал в сумме 311,12 балла, чисто исполнив в произвольной программе (206,06 балла) пять четверных прыжков. Второе место занял Евгений Семененко (263,48), замкнул тройку сильнейших Владислава Дикиджи (257,22).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее в Госдуме оценили резолюцию об олимпийском перемирии.

Зимние виды спорта
