Определились победители этапа Гран-при России в танцах на льду в Омске

Екатерина Миронова и Евгений Устенко стали победителями на этапе Гран-при России по фигурному катанию в танцах на льду в Омске.

Пара набрала 193,22 балла по сумме двух программ. Второе место заняли Елизавета Шичина и Павел Дрозд с результатом 188,05 балла, третьими стали Анна Щербакова и Егор Гончаров, получившие 186,96 балла.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Дикиджи, Петросян и Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее отобравшийся на ОИ Гуменник выиграл короткую программу на этапе Гран-при.