8‑летний хоккеист сломал позвоночник во время матча

8 летний хоккеист Иван, выступающий за уфимский клуб «Астра» сломал позвоночник во время матча, передает Sport Baza.

Отмечается, что получил толчок в спину, когда ехал за шайбой. Он упал и врезался головой в борт. После этого мальчик не мог встать и лишь беспорядочно шевелил ногами. Другие хоккеисты самостоятельно подняли его и донесли до скамейки. Отмечается, что взрослые, находившиеся возле площадки, просто наблюдали за происходящим, пока сокомандники игрока уводили его со льда.

Мама пострадавшего заявляет, что так поднимать ребёнка с травмой категорически запрещено, и жалуется, что медики не вышли на поле, а судья ничего не сделал. Теперь юному хоккеисту запрещено пол года сидеть, а также три месяца провести в корсете.

22 ноября стало известно о том, что российский хоккеист клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) Аким Тришин получил травму во время матча регулярного чемпионата против «Тамбова».

Ранее сообщалось о том, что казанский «Рубин» займется восстановлением 11-летней футболистки, сломавшей ногу воротами.