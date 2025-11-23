На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

8‑летний хоккеист сломал позвоночник во время матча

8‑летний хоккеист из Уфы сломал позвоночник во время матча
true
true
true
close
Кадр из трансляции

8 летний хоккеист Иван, выступающий за уфимский клуб «Астра» сломал позвоночник во время матча, передает Sport Baza.

Отмечается, что получил толчок в спину, когда ехал за шайбой. Он упал и врезался головой в борт. После этого мальчик не мог встать и лишь беспорядочно шевелил ногами. Другие хоккеисты самостоятельно подняли его и донесли до скамейки. Отмечается, что взрослые, находившиеся возле площадки, просто наблюдали за происходящим, пока сокомандники игрока уводили его со льда.

Мама пострадавшего заявляет, что так поднимать ребёнка с травмой категорически запрещено, и жалуется, что медики не вышли на поле, а судья ничего не сделал. Теперь юному хоккеисту запрещено пол года сидеть, а также три месяца провести в корсете.

22 ноября стало известно о том, что российский хоккеист клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) Аким Тришин получил травму во время матча регулярного чемпионата против «Тамбова».

Ранее сообщалось о том, что казанский «Рубин» займется восстановлением 11-летней футболистки, сломавшей ногу воротами.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами