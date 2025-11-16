«Рубин» займется восстановлением 11-летней футболистки, сломавшей ногу воротами

В казанском «Рубине» заявили, что клуб возьмет на себя все расходы по реабилитации 11-летней спортсменки, на ногу которой упали ворота.

«На данный момент клуб ведет переговоры по досудебному урегулированию ситуации и готов взять на себя весь объем по восстановлению и реабилитации ребенка», — сказано в заявлении.

Есть вероятность, что полученная травма может поставить крест на дальнейшей спортивной карьере футболистки.

22 сентября во время тренировки в манеже тренеры заставили своих подопечных — Ксюшу (имя пострадавшей изменено) и других занимающихся девочек — носить ворота, вес которых составляет 60 килограмм, в качестве наказания. В один момент тяжелая конструкция выскользнула из рук девочки и упала ей на ногу. Она не смогла после этого самостоятельно передвигаться, и с поля ее унесли.

Врачи клуба не стали оказывать ей должную медицинскую помощь, решив, что от удара спортсменка получила только ушиб. Однако уже в больнице футболистке диагностировали перелом правой стопы. Родители Ксюши подали заявление в правоохранительные органы.

