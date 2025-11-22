На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российскому хоккеисту порезали лицо коньком во время матча

Хоккеисту Тришину порезали лицо коньком во время матча
Telegram-канал «hcryazan_official»

Российский хоккеист клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) Аким Тришин получил травму во время матча регулярного чемпионата против «Тамбова», сообщает YA62.ru.

Защитник «Рязань-ВДВ» Аким Тришин получил лезвием конька по лицу, пытаясь защитить ворота. Тришин получил рассечение и сразу уехал на скамейку запасных. Серьезного вреда здоровью хоккеисту удалось избежать. Рязанские хоккеисты одержали победу со счетом 5:2.

В нынешнем сезоне на счету игрока 14 (3+11) очков в 22 матчах при показателе полезности «плюс 5».

2 ноября 2025 года защитник «Торонто Мейпл Лифс» Крис Танев покинул лед на носилках из-за травмы, которую он получил в столкновении российским нападающим «Филадельфии Флайерз» Матвеем Мичковым в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее признанный самым перспективным 17-летний футболист петербургского «Зенита» получил тяжелую травму.

