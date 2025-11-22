Российскому хоккеисту порезали лицо коньком во время матча

Хоккеисту Тришину порезали лицо коньком во время матча

Российский хоккеист клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) Аким Тришин получил травму во время матча регулярного чемпионата против «Тамбова», сообщает YA62.ru.

Защитник «Рязань-ВДВ» Аким Тришин получил лезвием конька по лицу, пытаясь защитить ворота. Тришин получил рассечение и сразу уехал на скамейку запасных. Серьезного вреда здоровью хоккеисту удалось избежать. Рязанские хоккеисты одержали победу со счетом 5:2.

В нынешнем сезоне на счету игрока 14 (3+11) очков в 22 матчах при показателе полезности «плюс 5».

