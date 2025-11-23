На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Крылья Советов» одержали вторую победу над «Ростовом» в сезоне РПЛ

«Крылья Советов» во второй раз в сезоне РПЛ обыграли «Ростов»
ФК «Ростов»

«Крылья Советов» одержали победу над «Ростовом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре, завершился со счетом 2:0 в пользу «Крыльев Советов». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

У «Крыльев» на 9-й минуте встречи Сергей Олейников открыл счет, пробив в дальний угол после быстрой контратаки.

Во втором тайме, на 55-й минуте, Лука Марин удвоил преимущество хозяев, отправив мяч в верхний угол ворот «Ростова» после индивидуального прохода. Несмотря на активные атакующие попытки гостей, в том числе опасный удар Голенкова в компенсированное время, «Крылья Советов» сохранили свои ворота в неприкосновенности.

В турнирной таблице национального первенства «Крылья Советов» располагаются на 11-м месте с 17 очками. «Ростов» с 18 очками сохранил девятую позицию в чемпионате. ЦСКА имеет в активе 33 очка и делит лидерство с «Краснодаром», в активе которого такое же количество баллов. При этом «быки» еще не играли свой матч 16-го тура.

Ранее стало известно, какую грубейшую ошибку ЦСКА допустил в дерби со «Спартаком».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
