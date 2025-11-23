Стало известно, какую грубейшую ошибку ЦСКА допустил в дерби со «Спартаком»

Экс-игрок ЦСКА Попов о дерби со «Спартаком»: у Дивеева полоса неудачная

Бывший нападающий московского ЦСКА и ныне главный тренер «Мурома» Денис Попов выделил грубую ошибку армейцев в обороне в дерби со «Спартаком» в 16-м туре чемпионата России. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Непонятно, как не закрыли ближнюю штангу, когда подача приходящая, а не уходящая. Если у «Спартака» атакующая группа более классная, чем оборона, то у ЦСКА дефицит в нападении. В обороне Дивеев ошибался, как и в сборной. Сейчас у него полоса неудачная», — заявил Попов.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол оформил Игорь Дмитриев.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» располагается на шестой строчке, набрав 28 баллов. ЦСКА имеет в активе 33 очка и делит лидерство с «Краснодаром», в активе которого такое же количество баллов.

В следующем матче РПЛ «Спартак» 29 ноября на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Армейский клуб в тот же день примет на своем стадионе «Оренбург», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Ранее гендиректор ЦСКА оправдал Акинфеева за пропущенный мяч в дерби со «Спартаком».