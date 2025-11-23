Кучеров повторил рекорд НХЛ по результативным периодам

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству результативных периодов.

В матче против «Вашингтон Кэпиталз» хоккеист в 28-й раз в карьере набрал три очка за один период, сравнявшись по этому показателю с Коннором Макдэвидом.

В первом периоде встречи Кучеров отметился голом и двумя голевыми передачами, благодаря чему он достиг рекорда. Одновременно с этим спортсмен установил клубный рекорд «Тампы», 44 раза набрав два и более очка в первом периоде матчей НХЛ. Предыдущее достижение принадлежало Стивену Стэмкосу с 43 результативными стартами.

Никита Кучеров стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ. Ранее это достижение покорилось Александру Овечкину, Евгению Малкину, Сергею Федорову, Александру Могильному.

Матч завершился победой «Тампы-Бэй Лайтнинг» со счетом 5:3.

Тампа-Бэй Лайтнинг» поднялась на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 26 очков. «Вашингтон Кэпиталз» с 24 очками занимает 12-ю позицию.

Ранее гол Кучерова принес победу «Тампе» над «Вашингтоном» в матче НХЛ.