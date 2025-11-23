На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гол Кучерова принес победу «Тампе» над «Вашингтоном» в матче НХЛ

Гол российского нападающего Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон»
Kim Klement Neitzel/Reuters

Гол российского форварда Никиты Кучерова помог одержать победу «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Кэпитал Уан» и завершилась со счетом 5:3 победой «Тампы» над «Вашингтон Кэпиталз».

Кучеров отличился на 19-й минуте первого периода, установив счет 4:1, а ранее отдал две голевые передачи на Оливера Бьеркстранда и Брэндона Хагеля.

В составе «Тампы» дублем отметился Хагель, по одной шайбе забросили Бьёркстранд и Энтони Чирелли. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел набрать очков.

Никита Кучеров стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ. Ранее это достижение покорилось Александру Овечкину, Евгению Малкину, Сергею Федорову, Александру Могильному.

Тампа-Бэй Лайтнинг» поднялась на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 26 очков. «Вашингтон Кэпиталз» с 24 очками занимает 12-ю позицию.

Ранее российские хоккеисты устроили потасовку в матче НХЛ.

