Российский боец Царукян победил на турнире UFC в Катаре

Российский боец Арман Царукян победил новозеландца Дэна Хукера в главном поединке турнире на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 265, который прошел в Катаре.

Поединок закончился во втором раунде, когда Царукян провел Хукеру решающий удушающий прием. Бой носил претендентский статус — следующим соперником россиянина должен стать действующий чемпион в легком весе Илия Топурия.

До этого боя в последний раз Царукян выходил в октагон в апреле 2024 года на турнире UFC 300 против представителя Бразилии Чарльза Оливейры. Поединок завершился победой российского бойца раздельным решением судей.

Царукян в январе 2025 года должен был стать соперником другого россиянина — Ислама Махачева — на турнире UFC 311. Однако за два дня до боя Царукян принял решение сняться из-за травмы спины. В итоге Махачев установил рекорд по победам в титульных боях в легком весе, одолев бразильца Ренато Мойкано, который экстренно заменил Царукяна.

