Дуров заявил, что папахи Хабиба продадут на аукционе в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в своих соцсетях, что папахи экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова выставят на аукционе в Telegram 22 ноября 2025 года.

«Легендарные папахи Хабиба будут выставлены на аукцион в Telegram завтра в полдень (20.00 по мск). коллекционные предметы, символизирующие традиции, свободу и уважение», — написал Дуров.

В октябре 2018 года Хабиб одолел Конора Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее Павел Дуров появился на турнире UFC в водолазном костюме.