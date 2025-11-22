На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские шахматистки вышли в финал командного чемпионата мира

Российские шахматистки сыграют в финале командного чемпионата мира
Этери Кублашвили

Женская сборная России вышла в финал командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в испанском городе Линарес (Испания).

В полуфинальном сражении российская команда играла с Китаем. Поединок состоял из двух матчей. В обоих матчах шахматистки из России победили со счетом 2,5:1,5. Во втором матче победы одержали Анна Шухман и Полина Шувалова, проиграла Александра Горячкина. Екатерина Лагно сыграла свою партию вничью.

За титул чемпионок мира россиянки поборются с победительницами противостояния между Азербайджаном и Казахстаном.

Турнир проходит с 18 по 24 ноября 2025 года. Для российских шахматисток это первое участие в чемпионате мира с 2021 года. 18 ноября сборная Украины выдвинула протест против женской сборной России на ЧМ по шахматам.

В 2022 году Международная федерация шахмат (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты могут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Ранее появилась информация, что FIDE обсудит снятие ограничений с российских шахматистов.

