FIDE обсудит снятие ограничений с российских шахматистов

FIDE в декабре может снять ограничения с российских шахматистов
Depositphotos

Международная федерация шахмат FIDE включила в повестку декабрьской Генеральной ассамблеи вопрос о снятии ограничений с российских шахматистов. Об этом «Матч ТВ» рассказала пресс-служба организации.

«В повестку Генеральной ассамблеи внесено предложение ФШР о снятии действующих ограничений, включая ограничение на участие команд и использование национальной символики», — заявили в FIDE.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее Украина выдвинула протест против женской сборной России на чемпионате мира по шахматам.

Летние виды спорта
