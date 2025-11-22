Новый тренер «Спартака» рассказал, как обыграл ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадим Романов после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что клуб смог добиться положительного результата благодаря командным действиям. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Очень важные три очка, была непростая подготовка. Хочется сказать слова благодарности футболистам, мы всегда говорили им о том, что они лучшие, что они могут обыграть любую команду. Сегодня удалось добиться победы за счет командной игры, мы показали себя как команда в первую очередь», — заявил Романов.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол оформил Игорь Дмитриев, который отличился на 43-й минуте игры после углового от Эсекьеля Барко. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» располагается на шестой строчке, набрав 28 баллов. ЦСКА имеет в активе 33 очка и делит лидерство с «Краснодаром», в активе которого такое же количество баллов. При этом «быки» еще не играли свой матч 16-го тура.

В следующем матче РПЛ «Спартак» 29 ноября на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Армейский клуб в тот же день примет на своем стадионе «Оренбург», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Ранее в «Спартаке» раскрыли, как санкции на «Лукойл» повлияют на клуб.