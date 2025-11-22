На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Спартаке» раскрыли, как санкции на «Лукойл» повлияют на клуб

В «Спартаке» заявили, что санкции против «Лукойла» не повлияют на клуб
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что санкции против компании «Лукойл» никак не повлияют на клуб. Его слова приводит Sport24.

«Как санкции на «Лукойл» повлияют на клуб? «Лукойл» не перестанет поддерживать футбольный клуб. Никаких сомнений. Санкции никак не отразятся ни на игроках, ни на тренерах», — заявил Некрасов.

23 октября появилась информация, что минфин США ввел санкции против нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

22 августа 2022 года «Лукойл» объявил о покупке 100% акций футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена». Миллиардер Леонид Федун, который раньше владел клубом, сложил с себя полномочия президента.

22 ноября «Спартак» на стадионе «Лукойл Арена» обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0 в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее игроки ЦСКА и «Спартака» устроили потасовку в матче.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами