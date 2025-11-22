«Мы не останемся в стороне»: в ЦСКА сделали заявление из-за Алдонина, у которого рак

Гендиректор ЦСКА Бабаев о раке Алдонина: были давно в курсе ситуации

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поддержал бывшего футболиста армейской команды Евгения Алдонина, у которого диагностировали рак. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Конечно, мы не останемся в стороне. Были давно в курсе ситуации. Здоровья Жене. Наша задача — сделать все, чтобы он победил болезнь», — заявил он.

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что футболисту потребуется длительное и дорогостоящее лечение. В СМИ также появилась информация, что у Алдонина онкология в тяжелой стадии.

Алдонин два раза завоевывал титул чемпиона России, а также пять раз становился обладателем Кубка страны. В 2005 году Евгений в составе ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Он завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной России Алдонин провел 29 матчей, не сумев отметиться забитыми мячами. Также футболист известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», нижегородскую «Волгу», «Мордовию» и красногорский «Зоркий».

