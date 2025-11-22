На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Футбол не лучшего качества»: глава РПЛ о матче «Спартака» и ЦСКА

Глава РПЛ Алаев о матче «Спартака» и ЦСКА: нерв держал до конца
Павел Бедняков/РИА Новости

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев похвалил матч 16-го тура национального первенства между московскими «Спартаком» и ЦСКА за атмосферу. Его слова приводит РИА Новости.

«В отличие от предыдущего дерби, сегодня футбол был не самого лучшего качества, но иногда дерби бывает таким, как сегодня. Много борьбы, но шикарная атмосфера. Нерв держал до конца», — заявил он.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол оформил Игорь Дмитриев, который отличился на 43-й минуте игры после углового от Эсекьеля Барко. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» располагается на шестой строчке, набрав 28 баллов. ЦСКА имеет в активе 33 очка и делит лидерство с «Краснодаром», в активе которого такое же количество баллов. При этом «быки» еще не играли свой матч 16-го тура.

В следующем матче РПЛ «Спартак» 29 ноября на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Армейский клуб в тот же день примет на своем стадионе «Оренбург», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Ранее в «Спартаке» раскрыли, как санкции на «Лукойл» повлияют на клуб.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
