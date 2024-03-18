Российский бывший арбитр ФИФА перенес онкологическую операцию

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов рассказал, что он перенес онкологическую операцию, передает «Чемпионат».

«Перед пандемией успел операцию сделать. Онкология. Все прошло удачно. Все благодаря футболу. Когда в сборной работал, обращался и в МИД, и в медучреждения», — сказал Хусаинов.

Бывший арбитр отметил, что о своем диагнозе он узнал случайно, когда обследовал сердце.

Хусаинов судил матчи чемпионатов России с 1992 по 1999 год. В сборной России по футболу он занимал должности менеджера, администратора и начальника команды.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) рассказали о планах сборной России.