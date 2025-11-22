ЦСКА потерял ключевого игрока на первых минутах матча со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Круговой получил травму и не смог продолжить матч со «Спартаком»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой не смог продолжить матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

На 11-й минуте матча футболист столкнулся с вратарем красно-белых Александром Максименко в штрафной площади «Спартака» и получил повреждение. Тренерский штаб армейцев был вынужден провести замену, вместо Кругового на поле появился Матия Попович.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА проходит на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучал в 16:45 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Сергей Карасев. Идет первый тайм, счет не открыт.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров армейский клуб, которым руководит Фабио Челестини, делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

