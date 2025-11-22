Впервые в сезоне за «Спартак» забил россиянин

Футболист Дмитриев стал первым россиянином, забившим за «Спартак» в этом сезоне

Российский футболист московского «Спартака» Игорь Дмитриев открыл счет в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

Дмитриев отличился на 43-й минуте игры после углового от Эсекьеля Барко и стал первым россиянином, который в текущем сезоне забил за красно-белых. «Спартак» до сегодняшнего дня оставался единственной командой, за которую в текущем сезоне не забивали россияне.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА проходит на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучал в 16:45 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Сергей Карасев. Идет второй тайм, гол Дмитриева пока единственный.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров армейский клуб, которым руководит Фабио Челестини, делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

Ранее ЦСКА потерял ключевого игрока на первых минутах матча со «Спартаком».