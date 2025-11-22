Плющенко подарит телефон 14-летней ученице, чтобы его не забирала мать

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что подарит телефон своей 14-летней ученице Елене Костылевой, чтобы средство связи у спортсменки не забирала ее мать.

21 ноября в Омске Костылева стала второй по сумме двух программ. После этого ее мать — Ирина Костылева — заявила, что причиной поражения фигуристки, которая проиграла только Лидии Плескачевой, стал ее тренерский штаб. Она обвинила тренеров в том, что с ее дочерью не работают над прыжками в связках и не накатывают программы.

«По возвращении я подарю Лене телефон, чтобы это было ее личное имущество, так как ее телефон регулярно забирается, чтобы она не имела связи со мной и нашим штабом. Предупреждаю не первый, но в последний раз. Лена в доверительных отношениях со мной и нашим штабом, Лену в обиду не дадим. Ей 14 лет она не игрушка, не робот», — написал Плющенко.

В конце июня, Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Спустя несколько часов после публикации этих записей Костылева-старшая опубликовала еще один ролик, в котором опровергла какие-либо претензии, высказанные ранее в адрес Плющенко и Яны Рудковской.

