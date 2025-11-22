На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Балтика» не смогла обыграть «Оренбург» в РПЛ

«Балтика» и «Оренбург» сыграли вничью в 16-м туре чемпионата России
Александр Вильф/РИА Новости

«Оренбург» и калининградская «Балтика» не выявили победителя в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась нулевой ничьей. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Иван Сараев из Санкт-Петербурга.

В турнирной таблице калининградская команда расположилась на пятой строчке, набрав 29 баллов. Команда уступает четыре очка лидирующим в РПЛ «Краснодару» и московскому ЦСКА, которые свои матчи 16-го тура еще не проводили. Оренбургский клуб — один из аутсайдеров национального первенства, команда идет на 14-м месте, набрав за 16 матчей 12 очков.

В следующем матче Российской премьер-лиги «Балтика» 19 ноября на своем поле примет московский «Спартак». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19630 по московскому времени. «Оренбург» в тот же день сыграет гостевой матч против столичного ЦСКА, начало встречи — 16:30 мск.

Ранее стали известны составы «Спартака» и ЦСКА на матч РПЛ.

Футбол. Чемпионат России
