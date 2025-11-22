На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны составы «Спартака» и ЦСКА на матч РПЛ

«Спартак» и ЦСКА объявили составы на матч РПЛ
Telegram-канал «Игорь Акинфеев #35»

Московские «Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Фернандеш, Маркиньос, Угальде, Умяров, Зобнин, Барко.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Гаич, Лукин, Кисляк, Глебов, Обляков, Мусаев, Мойзес, Круговой, Вильягра.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб, которым руководит Фабио Челестини, делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее ветеран ЦСКА назвал явного фаворита в матче со «Спартаком».

