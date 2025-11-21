Признанный самым перспективным 17-летний футболист «Зенита» получил тяжелую травму

17-летний нападающий «Зенита» Вадим Шилов получил серьезную травму колена во время тренировочного занятия. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Нападающий сине-бело-голубых получил серьезное повреждение на тренировочном занятии в рамках подготовки к ближайшей игре», — сказано в заявлении клуба.

У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Травма может исключить его из состава до мая 2026 года.

Инцидент произошел через 10 дней после того, как Шилов был признан самым перспективным футболистом России среди спортсменов 2006-2008 годов рождения.

На счету спортсмена 60 голов и 34 передачи в 53 матчах. За основную команду «Зенита» он дебютировал в матче Кубка России против «Рубина» и отличился голом уже на 16-й минуте своей первой игры.

В турнирной таблице национального первенства «Зенит» занимает третье место, набрав 30 очков после 15 проведенных матчей. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка. Следующая игра «Зенита» состоится 23 ноября против «Пари НН».

