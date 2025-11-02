Канадский хоккеист НХЛ покинул лед на носилках после столкновения с россиянином

Хоккеиста Танева унесли на носилках после столкновения с Мичковым в матче НХЛ

Защитник »Торонто Мейпл Лифс» Крис Танев покинул лед на носилках из-за травмы, которую он получил в столкновении российским нападающим «Филадельфии Флайерз» Матвеем Мичковым в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Столкновение произошло в середине третьего периода. После контакта Танев упал на лед лицом вниз и оставался в таком положении до того момента, как на льду оказалась медицинская бригада, которая оказала хоккеисту первую помощь. Его унесли со льда на носилках, после чего сразу же отправили в госпиталь.

«Он двигается, и я думаю, что с ним все будет в порядке. Он проходит обследование, так что чуть позже мы узнаем больше», --заявил наставник «Торонто» Крейг Беруби, его слова приводит официальный сайт лиги.

Специалист также заявил о высокой вероятности того, что хоккеиста выпишут из больницы в ближайшее время, что позволит ему вернуться домой вместе с командой.

Мичков за это столкновение получил штраф на две минуты. Поединок закончился победой клуба из Торонто со счетом 5:2.

