Татьяна Тарасова высказалась о состоянии здоровья

Тарасова о состоянии здоровья: глобально ничего серьезного нет
Shatokhina Natalya/Global Look Press

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что у нее нет серьезных проблем со здоровьем, передает Sport24.

«Что вы спрашиваете у 78-летнего человека? Просто нога болит. Но глобально ничего серьезного нет. У нас в стране очень хорошие врачи, так что все нормально», — сказала Тарасова.

В конце октября 2024 года Тарасова вызывала скорую, но от госпитализации также отказалась.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

Ранее Тарасова вызвала скорую помощь из-за проблем с сердцем.

