Легенда «Зенита» дал совет ЦСКА

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что московскому ЦСКА нужно усилить несколько позиций, чтобы бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«ЦСКА — молодая и хорошая команда, которая может прогрессировать. Если они в зимнее трансферное окно усилят несколько позиций, то это будет конкурент и «Краснодару», и «Зениту» в борьбе за чемпионство», — сказал Радимов.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб, которым руководит Фабио Челестини, делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

