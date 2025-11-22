Легенда ЦСКА предсказал точный счет в матче со «Спартаком»

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов предположил, что команда обыграет «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

«В этом матче можно ожидать любую игру. Мы не можем предполагать, что случится. Так что здесь мы вправе ожидать и много голов, и мало голов. Могу только предположить, что победит ЦСКА со счетом 2:1», — сказал Кузнецов.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб, которым руководит Фабио Челестини, делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

