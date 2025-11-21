«Шансы есть, почему нет?» Защитник ЦСКА хочет уехать в Европу

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев признался, что думает о продолжении карьеры в одном из европейских клубов. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Рассматриваю ли я возможность продолжения карьеры в Европе? Да. Есть ли шансы? Они есть, почему нет?» — отметил он.

В текущем сезоне Дивеев сыграл за армейский клуб 15 матчей, в которых записал на свой счет три забитых мяча.

Следующий матч ЦСКА проведет против московского «Спартака». Игра состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени. Главным арбитром на поединок был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб, которым руководит Фабио Челестини, делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

Ранее «Спартак» назначил шестилетнюю девочку «директором по дерби» с ЦСКА.