«Это чертовски больно»: олимпийская чемпионка Байлз об увеличении груди

Олимпийская чемпионка Байлз об увеличении груди: это чертовски больно
true
true
true
close
Hannah Mckay/Reuters

Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симон Байлз призналась в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее восстановление после операции по увеличению груди было очень тяжелым.

«Вы обманывали. Это чертовски больно. Я не могла двигаться самостоятельно. Я взяла полный двухнедельный отпуск и рада этому, потому что восстановление было тяжелым», — заявила Байлз.

Спортсменка рассказала, что импланты в грудь ей вставили в июне. Уже в июле Байлз в своих социальных сетях поделилась фотографией в купальнике.

Байлз — 23-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории чемпионата мира), в том числе шестикратная в абсолютном первенстве (2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2023). По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (41) она занимает первое место в истории.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже завоевала три золотые медали — в командном первенстве, личном многоборье и опорном прыжке. В вольных упражнениях стала второй. Байлз довела общее количество своих олимпийских наград до 11, включая семь золотых.

Ранее Павел Дуров появился на турнире UFC в водолазном костюме.

