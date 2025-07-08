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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике увеличила грудь

Олимпийская чемпионка Байлз увеличила грудь
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simonebiles/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз вставила импланты в грудь.

Спортсменка опубликовала в своих соцсетях фотографии в купальнике после операции.

В апреле Байлз стала обладательницей премии «Спортсменка года» по версии Laureus World Sports Awards — 2025.

В своей номинации Байлз опередила первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко, испанскую футболистку, двукратную обладательницу «Золотого мяча» Айтану Бонмати, олимпийскую чемпионку 2024 года в марафоне нидерландку Сифан Хассан, олимпийскую чемпионку 2024 года на 1500 м Фаит Кипьегон из Кении, олимпийскую чемпионку в беге на 400 м с барьерами и эстафете 4х400 м американку Сидни Маклафлин.

Списки номинаций Laureus формируются путем голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее Байлз была недовольна поведением зрителей после своего падения на Играх.

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