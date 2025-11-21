На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В UFC отказались вести переговоры с Федором Емельяненко

В UFC не стали вести переговоры с командой Федора Емельяненко
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков рассказал, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) отказался вести переговоры о его контракте с Федором Емельяненко. Его слова приводит ТАСС.

«Нам сказали, что не хотят дела иметь с командой Федора. Мы нашли менеджера и зашли через него. Ему сказали: «Мы с ними будем работать, но напрямую контакта никакого не будет — ни с Федором, ни с бойцом. Только через менеджера», — заявил он.

Немков является бойцом лиги Professional Fighting League (PFL). Последний раз он выходил на бой в январе 2025 года. Тогда он одержал досрочную победу над представителем США Тимоти Джонсоном, поединок был завершен уже в первом раунде.

4 февраля 2023 года состоялся последний бой Федора Емельяненко. Он проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте. Всего в ММА россиянин провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся.

Ранее Павел Дуров появился на турнире UFC в водолазном костюме.

