В UFC отказались вести переговоры с Федором Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков рассказал, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) отказался вести переговоры о его контракте с Федором Емельяненко. Его слова приводит ТАСС.

«Нам сказали, что не хотят дела иметь с командой Федора. Мы нашли менеджера и зашли через него. Ему сказали: «Мы с ними будем работать, но напрямую контакта никакого не будет — ни с Федором, ни с бойцом. Только через менеджера», — заявил он.

Немков является бойцом лиги Professional Fighting League (PFL). Последний раз он выходил на бой в январе 2025 года. Тогда он одержал досрочную победу над представителем США Тимоти Джонсоном, поединок был завершен уже в первом раунде.

4 февраля 2023 года состоялся последний бой Федора Емельяненко. Он проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте. Всего в ММА россиянин провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся.

