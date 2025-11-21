На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нападающий «Зенита» извинился за оскорбительную кричалку в адрес «Спартака»

Мостовой об оскорбительной кричалке про «Спартак»: эмоции захлестнули
Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой признал, что позыв выкрикивать оскорбительные скандирования в адрес московского «Спартака» был вызван эмоциями и желанием поддержать болельщиков, передает «Комсомольская правда».

«Да и то, и другое, наверное. Но кто из нас не делал чего-то подобного в жизни? Мы не часто «Вираж» видим, и в первый раз с командой пошли на сектор, эмоции захлестнули», — объяснил Мостовой.

По ходу текущего сезона Мостовой был оштрафован комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС) за то, что выкрикивал оскорбительные кричалки в адрес московского «Спартака» на трибунах с болельщиками «Зенита».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее Мостовой рассказал подробнее о попытке похищения.

