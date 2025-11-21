На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Был шок и ступор»: Мостовой о попытке похищения

Игрок «Зенита» Мостовой о попытке похищения: смысла бить не было
Алексей Даничев/РИА Новости

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой впервые рассказал о попытке похищения, произошедшей в октябре в Санкт-Петербурге. Его слова передает «Комсомольская правда».

«Когда я увидел, что на меня бегут, у меня был шок и ступор. Очнулся только, когда они начали меня пытаться затащить в машину. Смысла бить не было. Надо было попытаться убежать. Спасибо большое Саше, другу, что помог», — рассказал Мостовой.

27 октября появилась информация, что Мостового попытались похитить на улице в Санкт-Петербурге. Футболиста схватили за руки и попытались затащить в машину. Спортсмен отбился с помощью случайного прохожего, который вмешался в происходящее.

Через два дня на том же месте преступники похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова — бизнесмена Сергея Селегеня. Злоумышленники заставили его отдать 2,5 млн рублей, а также требовали передать остальное машинами через жену. Заведены уголовные дела за похищение и разбой. Похитители уже задержаны.

Ранее в «Зените» раскрыли реакцию на попытку похитить Мостового.

Футбол. Чемпионат России
