У 17-летнего футболиста произошел сердечный приступ во время игры

dokuzeylul.com

У 17-летнего футболиста Ахмета Ямана произошел сердечный приступ во время игры с друзьями в турецком городе Ширнак. Об этом сообщает DHA.

Вечером 20 ноября подросток играл с друзьями, почувствовал себя плохо, а затем потерял сознание во время футбольного матча на стадионе с искусственным покрытием.

Молодого человека сразу доставили в больницу Улудере, но врачи не смогли его спасти.

В ноябре нападающий «Зенита» Вадим Шилов получил серьезную травму колена во время тренировочного занятия. Диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Травма может исключить футболиста из состава до мая 2026 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Помимо мундиаля в Катаре, россияне пропустили чемпионат Европы в Германии и пропустят чемпионат мира в США, Канаде и Мексике.

Ранее стало известно, почему игрок «Челси» не сыграет в матчах с «Барсой» и «Арсеналом».

