Игрок «Челси» не сыграет в матчах с «Барсой» и «Арсеналом» из-за перелома пальца

Игрок «Челси» Палмер не сыграет в матчах с «Барсой» и «Арсеналом» из-за перелома
Hannah Mckay/Reuters

Полузащитник «Челси» Кол Палмер не сможет сыграть в предстоящих матчах против «Барселоны» и «Арсенала» из-за перелома пальца. Об этом сообщает Daily Mail.

«Он почти вернулся после травмы, но у него появилась небольшая проблема. К сожалению, произошел несчастный случай дома — он сломал палец ноги», — рассказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.

Спортсмен сломал палец на левой ноге, случайно ударившись о дверь.

В текущем сезоне Палмер пропустил 18 матчей из-за длительного восстановления после травмы паха. Спортсмен сможет вернуться на поле не раньше начала декабря.

С «Барселоной» «Челси» будет играть 25 ноября в Лиге чемпионов, а с «Арсеналом» в АПЛ — 30 ноября

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее признанный самым перспективным 17-летний футболист «Зенита» получил тяжелую травму.

