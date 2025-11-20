На турецкого футболиста подали в суд из-за публикаций в стиле «Гарри Поттера»

На футболиста Актюркоглу подали в суд из-за публикаций в стиле «Гарри Поттера»

Кинокомпания Warner Bros. Entertainment Inc. подала иск в Стамбульский суд на футболиста турецкого «Фенербахче» Керема Актюркоглу из-за того, что в своих соцсетях он использовал визуальные и аудиоматериалы из вселенной »Гарри Поттера» без соответствующего разрешения, передает Sabah.

В 2021 году Актюркоглу получил прозвище «Керем Поттер» из-за снимка на котором он изображен в круглых очках. Во время празднования голов футболист использовал жест, похожий на взмах волшебной палочкой, а также размещал публикации в социальных сетях с использованием музыки и визуальных материалов из киновселенной.

