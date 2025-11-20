Сборные России могут вернуть на международные турниры в 2026 году

Молодежная и юношеская сборные России могут вернуться на турниры в 2026 году

Молодежную и юношеские сборные России могут допустить к официальным турнирам уже в 2026 году. Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza».

В ноябре сборная России с игроками 2009 года рождения дважды сыграла со сверстниками из Северной Македонии в городе Струмица. По информации канала, выбор соперника связан с тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) продолжают поиски возможностей для возвращения юношеских, а затем и молодежной сборной России к официальным матчам.

При этом матч с Северной Македонией может провести также и основная сборная России. Игра возможна в мае–июне 2026 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее сборная России потеряла позиции в рейтинге ФИФА.