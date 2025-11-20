Головин рассказал, кто станет победителем РПЛ

Футболист «Монако» Александр Головин заявил, что петербургский «Зенит» станет победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Если с первого по четвертое место, то все-таки я назову «Зенит» первым, «Краснодар» — вторым, потом ЦСКА и «Локо»», — сказал Головин.

В матче 15-го тура РПЛ «Зенит» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов». Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыла самарская команда, на 50-й минуте отличился Фернандо Костанца. «Зенит» сравнял через шесть минут благодаря голу Максима Глушенкова.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Зенит» расположился на третьей строчке, набрав 30 очков. В 16-м туре национального первенства петербургский клуб на выезде 23 ноября сыграет с «Пари Нижним Новгородом».

Ранее был назван главный недостаток «Зенита».