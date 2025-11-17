Назван главный недостаток «Зенита»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник назвал главный недостаток клуба из Санкт-Петербурга. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Не только в этом сезоне, но и на протяжении нескольких лет мы видим один недостаток – это нестабильная игра. Она ниже того уровня, который имеют футболисты команды. Когда питерцы играют хотя бы на 90 процентов своего потенциала, соперникам тяжело им что-то противопоставить», — заявил он.

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов». Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыла самарская команда, на 50-й минуте отличился Фернандо Костанца. «Зенит» сравнял через шесть минут благодаря голу Максима Глушенкова.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Зенит» расположился на третьей строчке, набрав 30 очков. В 16-м туре национального первенства петербургский клуб на выезде 23 ноября сыграет с «Пари Нижним Новгородом».

