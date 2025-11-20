«Меня терзают сомнения»: российский тренер о способности ЦСКА бороться за золото РПЛ

Российский тренер Валерия Непомнящий признался, что не возьмется предугадывать перспективы московского ЦСКА на вторую часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит издание «Евро-Футбол.Ру».

«Угадывать – не мое. Но думаю, если продолжиться борьба за золото до конца чемпионата – будет здорово. Хотя меня терзают смутные сомнения», — заявил он.

Следующий матч ЦСКА проведет против московского «Спартака». Игра состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени. Главным арбитром на поединок был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб, которым руководит Фабио Челестини, делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

Ранее ветеран «Спартака» раскритиковал руководство клуба и назвал лучшего кандидата на пост тренера.