«Как бараны»: ветеран «Спартака» раскритиковал руководство клуба и назвал лучшего кандидата на пост тренера

Экс-футболист Морозов: Юран – самый подходящий тренер для «Спартака»
ФК «Спартак-Москва»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, ветеран московского «Спартака» Геннадий Морозов, в комментарии для Legalbet жестко высказался о руководителях клуба из-за их нежелания назначить на пост главного тренера российского специалиста.000

«Руководство «Спартака» как бараны. Пора уже обратить внимание на российских тренеров. Да и на футболистов, в том числе. Слишком много легионеров в «Спартаке». Я бы сказал, перебор. Если брать российских специалистов, то можно рассмотреть Сергея Юрана. Я знаю Серегу давно. Думаю, он может много нового дать команде. Интересно посмотреть на его работу в большом клубе с задачами. В Нижнем Новгороде он справлялся. Помог клубу остаться в РПЛ», — подчеркнул Морозов.

Ветеран «Спартака» отметил требовательность Юрана и заявил, что именно такой наставник нужен игрокам команды. Кроме того, в качестве положительного опыта Морозов назвал выступления Юрана за красно-белых во время его игровой карьеры

«Спартак» объявил 11 ноября об отставке серба Деяна Станковича с поста главного тренера клуба, назначив исполняющим обязанности входившего в его штаб Вадима Романова. После первого круга чемпионата Российской премьер-лиги команда занимает шестое место, набрав 25 очков и на восемь баллов отставая от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА.

Ранее футбольный агент заявил, что Валерий Карпин развел «Динамо».

Футбол. Чемпионат России
