Кокорин чуть не сбил двух женщин в Москве

SHOT: Кокорин чуть не сбил двух женщин недалеко от стадиона ЦСКА в Москве

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин чуть не сбил двух женщин недалеко от стадиона ЦСКА в Москве. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Указано, что форвард не пропустил пешеходов на улице Куусинена. Две женщины переходили дорогу по пешеходному переходу, дошли почти до середины полосы, однако затормозили, чтобы не попасть под колеса автомобиля Кокорина с номерами «ВОР». При этом футболист не остановился и проехал дальше. Его нарушение зафиксировала камера при помощи ИИ.

За подобное нарушение Кокорин получил штраф в размере 1500 рублей. Всего за последний месяц он получил 38 штрафов на общую сумму 50 тысяч рублей. Одним из нарушений стало превышение скорости — футболист ехал 200 км/ч по трассе в Ростовской области.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». В сентябре 2023 года он вновь вернулся в «Арис», и в мае 2025 года он подписал новый контракт.

Большую часть карьеры футболист провел в России, он защищал цвета «Динамо», «Анжи», «Зенита», «Сочи» и «Спартака». В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей, забив 12 мячей.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Кокорина глупым.