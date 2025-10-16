На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губерниев назвал Кокорина глупым

Губерниев о Кокорине: хороший футболист, но глупый
Владимир Астапкович/РИА Новости

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова футболиста Александра Кокорина, который заявил, что мог бы и сейчас ударить Дениса Пака, если бы тот сказал ему то же, что тогда, в «Кофемании», передает Sport24.

«Если бы Кокорин снова ударил Пака, то снова бы сел. На всякую силу есть любая другая сила. Просто Кокорин глупый. Хороший футболист, на самом деле, но его немножко жалко, потому что он просто глупец», — сказал Губерниев.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Сейчас Кокорин является футболистом кипрского клуба «Арис».

Ранее Кокорин рассказал о драке со знаменитым рэпером.

