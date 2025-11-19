«Есть вопросы»: Путин о судействе в российском футболе

Президент России Владимир Путин заявил, что болельщики постоянно обращают внимание на работу судей в российском футболе. Это заявление он сделал на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач, которая открылась в штаб-квартире «Сбера» в рамках международной конференции AI Journey 2025.

На выставке главе государства рассказали о платформе AI 4 Sport, которая может обеспечивать более объективное судейство в спорте, в том числе в футболе.

«Там (в футболе. — прим. «Газета.Ru») есть вопросы. И болельщики на это обращают постоянно внимание, на качество судейства», — сказал Путин.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) сыграно 15 туров. Лидируют в турнирной таблице национального первенства «Краснодар» и московский ЦСКА, набравшие по 33 очка. Замыкает тройку лучших петербургский «Зенит», имеющий на три балла меньше. Также же количество очков набрал идущий четвертым столичный «Локомотив». на пятом месте расположилась калининградская «Балтика» (28 баллов), московский «Спартак» — шестой с 25 очками.

