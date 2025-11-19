Булыкин назвал плюсы от возвращения пива на стадионы

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что поддерживает законопроект о возвращении пива на стадионы.

По его словам, дополнительные доходы за счет реализации алкогольной продукции можно направить на развитие футбольных академий.

«Это позитивно скажется как на болельщиках, так и на клубах, которые смогут увеличить свою прибыль. Пивные гиганты давно являются глобальными спонсорами крупных футбольных турниров, так что их появление на стадионах может пойти на пользу не только клубам, но и детско-юношескому футболу, если часть дохода направить на его развитие», — заявил Булыкин.

18 ноября инсайдер Иван Карпов заявил, что принципиальное решение в пользу возвращения пива уже принято, и что в ближайшее время законопроект будет принят Госдумой.

Запрет на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах в России действует с 2005 года. Исключение было сделано лишь для игр чемпионата мира по футболу в 2018 году.

