«Зацепить меня ничем невозможно»: Роднина высказалась о фигуристке Медведевой

Роднина: зацепить меня ничем невозможно, но Медведева всегда нравилась мне

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поздравила двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву с днем рождения. Ее слова приводит Sport24.

«Зацепить меня ничем невозможно, но Женя всегда нравилась мне. Привлекали ее характер, техника, способность соревноваться на самом высоком уровне. Помимо этого, в ней всегда чувствовались какой-то индивидуальный почерк и особый характер», — отметила она.

19 ноября Медведевой исполнилось 26 лет.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

11 ноября Медведева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Ильдара Гайнутдинова. Пара раскрыла свои отношения летом 2025 года. Они познакомились на проекте «Звездные танцы». Также она призналась, что благодаря возлюбленному стала ходить в церковь.

