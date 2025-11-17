На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский фигурист похвалил за смешное интервью выступавшего под Шамана юниора

Фигурист Федоров похвалил юниора из ЦСКА Самбуева за яркие интервью
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Чемпион России по прыжкам и многократный призер этапов Гран-при — фигурист Григорий Федоров — рассказал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru», что за последнее время ему понравились яркие интервью спортсмена из ЦСКА Алдара Самбуева, который выступает в произвольной программе под песню «Кукушка» в исполнении Шамана.

Самбуев рассказал Sport24, что катается под Шамана второй год, потому что ему не хватило денег на новую программу.

«Кто смешнее из спортсменов дает интервью? Я не успеваю особо посмотреть, но из последнего мне понравился Алдар Самбуев — как он дал интервью после короткой программы, — рассказал Федоров. — На этапе в Магнитогорске после короткой программы он стал первым, его спрашивают: «Ты первый…» А он: «Случайно повезло просто». Такой спокойный, достаточно открытый, и видно, что простой парень».

Также Федоров отметил, что честный рассказ Самбуева о том, что ему не хватило денег на новую программу, — «это не смешно, это жизненно».

Ранее российский фигурист раскрыл, почему не праздновал после серебра в Красноярске.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами