Российский фигурист похвалил за смешное интервью выступавшего под Шамана юниора

Чемпион России по прыжкам и многократный призер этапов Гран-при — фигурист Григорий Федоров — рассказал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru», что за последнее время ему понравились яркие интервью спортсмена из ЦСКА Алдара Самбуева, который выступает в произвольной программе под песню «Кукушка» в исполнении Шамана.

Самбуев рассказал Sport24, что катается под Шамана второй год, потому что ему не хватило денег на новую программу.

«Кто смешнее из спортсменов дает интервью? Я не успеваю особо посмотреть, но из последнего мне понравился Алдар Самбуев — как он дал интервью после короткой программы, — рассказал Федоров. — На этапе в Магнитогорске после короткой программы он стал первым, его спрашивают: «Ты первый…» А он: «Случайно повезло просто». Такой спокойный, достаточно открытый, и видно, что простой парень».

Также Федоров отметил, что честный рассказ Самбуева о том, что ему не хватило денег на новую программу, — «это не смешно, это жизненно».

